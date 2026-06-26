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Funkelnde Überraschung

Zendayas Rücken-Dekolleté müssen Sie gesehen haben

Star-Style
26.06.2026 09:07
Zendaya legte am Londoner Trafalgar Square einen hinreißenden Auftritt hin. Und dieser ...
Zendaya legte am Londoner Trafalgar Square einen hinreißenden Auftritt hin. Und dieser aufregende Look hatte sogar noch eine sexy Überraschung parat!(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Dass Zendaya mit ihren Looks für Schlagzeilen sorgt, ist längst kein Geheimnis mehr. Am Donnerstagabend übertraf die Schauspielerin bei einem Fan-Event am Londoner Trafalgar Square aber noch einmal alles. Denn ihr Rücken-Dekolleté war eindeutig DER Hingucker am roten Teppich!

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Zendaya trotzte am Donnerstag am roten Teppich in London der Hitze in einem graublauen Slipdress mit asymmetrischen Volantsaum und goldenem Muster. Ein Outfit, der nicht umsonst ein wahres Blitzlichtgewitter auslöste. 

Funkelnde Überraschung am Rücken
Dabei hatte der Look der Hollywood-Schönheit noch eine ganz besondere Überraschung parat!

Zendaya sorgte mit ihrem Look in London für ein Blitzlichtgewitter.
Zendaya sorgte mit ihrem Look in London für ein Blitzlichtgewitter.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Das graublaue Slipdress war schon von vorn ein echter Hingucker.
Das graublaue Slipdress war schon von vorn ein echter Hingucker.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

Das Highlight des Styles war nämlich in Wahrheit Zendayas Rücken! Das lag aber nicht nur am Rücken-Dekolleté des Kleides, das bis zum Ansatz ihres Pos reichte. Sondern vor allem an dem ausgefallenen Schmuckstück, das den nackten Rücken der 29-Jährigen fast gänzlich bedeckte.

Dabei handelte es sich nämlich um ein riesengroßes Spinnennetz, das im Sonnenlicht wie wild funkelte und in dessen Mitte eine große Spinne prangte. Eine Hommage an Zendayas und Tom Hollands neuen Film „Spider Man: Brand New Day“.

Dabei war das Highlight des Looks eigentlich Zendayas Rücken, auf dem ein großes Spinnennetz ...
Dabei war das Highlight des Looks eigentlich Zendayas Rücken, auf dem ein großes Spinnennetz funkelte.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Das Accessoire ist eine Hommage an Zendayas neuen Film „Spider-Man: Brand New Day“.
Das Accessoire ist eine Hommage an Zendayas neuen Film „Spider-Man: Brand New Day“.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

Mit nudefarbigen High Heels und zartem Diamantschmuck machte Zendayas Look schließlich perfekt.

„Unten ohne“ in Paris
Erst am Mittwoch sorgte die Schauspielerin übrigens mit einem kessen „Unten-ohne“-Style für Aufsehen. Zu einem Fan-Event in Paris erschien Zendaya nämlich lediglich in einem übergroßen schwarzen Vintage-T-Shirt mit Spider-Man-Motiv. 

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Und während die 29-Jährige sonst mit ausgefallenen Vintage-Looks und Haute-Couture-Kleidern glänzt, setzte sie hier auf ein günstiges Second-Hand-Shirt, das sie mit weißen High Heels kombinierte. Und damit bewies Zendaya eindrücklich, dass guter Stil nicht immer teuer sein muss!

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