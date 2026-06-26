Zendayas Rücken-Dekolleté müssen Sie gesehen haben

Dass Zendaya mit ihren Looks für Schlagzeilen sorgt, ist längst kein Geheimnis mehr. Am Donnerstagabend übertraf die Schauspielerin bei einem Fan-Event am Londoner Trafalgar Square aber noch einmal alles. Denn ihr Rücken-Dekolleté war eindeutig DER Hingucker am roten Teppich!
Zendaya trotzte am Donnerstag am roten Teppich in London der Hitze in einem graublauen Slipdress mit asymmetrischen Volantsaum und goldenem Muster. Ein Outfit, der nicht umsonst ein wahres Blitzlichtgewitter auslöste.
Funkelnde Überraschung am Rücken
Dabei hatte der Look der Hollywood-Schönheit noch eine ganz besondere Überraschung parat!
Das Highlight des Styles war nämlich in Wahrheit Zendayas Rücken! Das lag aber nicht nur am Rücken-Dekolleté des Kleides, das bis zum Ansatz ihres Pos reichte. Sondern vor allem an dem ausgefallenen Schmuckstück, das den nackten Rücken der 29-Jährigen fast gänzlich bedeckte.
Dabei handelte es sich nämlich um ein riesengroßes Spinnennetz, das im Sonnenlicht wie wild funkelte und in dessen Mitte eine große Spinne prangte. Eine Hommage an Zendayas und Tom Hollands neuen Film „Spider Man: Brand New Day“.
Mit nudefarbigen High Heels und zartem Diamantschmuck machte Zendayas Look schließlich perfekt.
„Unten ohne“ in Paris
Erst am Mittwoch sorgte die Schauspielerin übrigens mit einem kessen „Unten-ohne“-Style für Aufsehen. Zu einem Fan-Event in Paris erschien Zendaya nämlich lediglich in einem übergroßen schwarzen Vintage-T-Shirt mit Spider-Man-Motiv.
Und während die 29-Jährige sonst mit ausgefallenen Vintage-Looks und Haute-Couture-Kleidern glänzt, setzte sie hier auf ein günstiges Second-Hand-Shirt, das sie mit weißen High Heels kombinierte. Und damit bewies Zendaya eindrücklich, dass guter Stil nicht immer teuer sein muss!
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