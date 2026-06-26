Zendayas Rücken-Dekolleté müssen Sie gesehen haben

Das Highlight des Styles war nämlich in Wahrheit Zendayas Rücken! Das lag aber nicht nur am Rücken-Dekolleté des Kleides, das bis zum Ansatz ihres Pos reichte. Sondern vor allem an dem ausgefallenen Schmuckstück, das den nackten Rücken der 29-Jährigen fast gänzlich bedeckte.