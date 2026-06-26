Mann (67) steckt Arm in Trumps Pool – Festnahme!

Trumps State Police scheint wegen „Vandalen“ alle Hände voll zu tun zu haben. In einem auf X veröffentlichten Posting (siehe oben) heißt es: „Die United States Park Police bittet um Unterstützung bei der Identifizierung der hier abgebildeten Person im Zusammenhang mit einer Untersuchung zu Zerstörung von Regierungseigentum. Der Vorfall ereignete sich am 19. Juni 2026 gegen etwa 15.36 Uhr am Reflecting Pool auf dem Gelände des Lincoln Memorial in Washington, DC.“