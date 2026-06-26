Bewohner suchen Lenkerin, die in Garagentor fuhr

Ein Knall, ein Schrei: Das ist alles, was Bewohner eines Leondinger Mehrparteienhauses (OÖ) hörten, bevor sie einen schweren Schaden an ihrem Garagentor bemerkten. Weil die Verursacherin – offenbar eine Frau – aber einfach davonfuhr, könnte die Hausgemeinschaft auf dem Schaden sitzen bleiben. Die Polizei ermittelt.
„Ich habe einen Tuscher und den Schrei einer weiblichen Stimme gehört. Ich dachte, der Nachbarin sei etwas passiert. Dann habe ich zum Garagentor geschaut und den Schaden gesehen“, berichtet eine Bewohnerin der Ruflinger Straße 5 in Leonding. Offenbar war eine Lenkerin, möglicherweise beim Umdrehen, in das geschlossene Tor gerollt. „Besonders ärgerlich war es für die Nachbarn, die in der Früh nicht in die Arbeit fahren konnten“, so die Anrainerin.
Polizei ermittelt
Auch finanziell ist der Unfall ein Dämpfer: „Der Schaden wäre von der Versicherung der Verursacherin gedeckt, nicht aber von der unserer Hausversicherung. Wenn also niemand etwas gesehen hat und sich meldet, muss der Schaden von den Rücklagen der Bewohner gezahlt werden“, erklärt die Anrainerin. Ein kompletter Tausch würde mit rund 10.000 Euro zu Buche schlagen, eine günstigere Lösung sei noch in Arbeit. Auch die Polizei wurde eingeschaltet, ermittelt wegen Fahrerflucht gegen Unbekannt.
Wer hat etwas gesehen?
Wer also am Mittwoch, dem 17. Juni, zwischen 16.30 und 16.45 in Leonding gegenüber der Landesmusikschule bzw. Mittelschule etwas bemerkt hat – Auto, Teilkennzeichen oder Fahrtrichtung – wird gebeten, sich bei der Hausverwaltung Neue Heimat zu melden – selbstverständlich vertraulich. Wenn sich der oder die Schuldige nicht meldet, drohen rechtliche Schritte.
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