Bewohner suchen Lenkerin, die in Garagentor fuhr

Polizei ermittelt

Auch finanziell ist der Unfall ein Dämpfer: „Der Schaden wäre von der Versicherung der Verursacherin gedeckt, nicht aber von der unserer Hausversicherung. Wenn also niemand etwas gesehen hat und sich meldet, muss der Schaden von den Rücklagen der Bewohner gezahlt werden“, erklärt die Anrainerin. Ein kompletter Tausch würde mit rund 10.000 Euro zu Buche schlagen, eine günstigere Lösung sei noch in Arbeit. Auch die Polizei wurde eingeschaltet, ermittelt wegen Fahrerflucht gegen Unbekannt.