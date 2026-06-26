EU will Schutzstatus für Ukrainer einschränken

Der Schutzstatus für ukrainische Flüchtlinge läuft im März 2027 aus. Weil Entscheidungen auf EU-Ebene oft lange Vorlaufzeiten benötigen, will die Kommission nun frühzeitig die Weichen für die Zeit danach stellen. Die EU-Kommission verschärft ihre Linie gegenüber ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Zwar soll der vorübergehende Schutz bis März 2028 verlängert werden, gleichzeitig will Brüssel aber eine neue Einschränkung einführen: Wehrfähige Männer, die ohne Genehmigung aus der Ukraine ausgereist sind und sich damit ihrer Einberufung entzogen haben, sollen künftig keinen automatischen Schutz mehr erhalten.