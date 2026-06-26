ManCity vor Rekord-Transfer um 150 Millionen Euro

Medizincheck bei der WM

Derzeit befindet sich Anderson mit der englischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in den USA. Unter Teamchef Thomas Tuchel stand der Mittelfeldspieler sowohl beim 4:2 gegen Kroatien als auch beim 0:0 gegen Ghana in der Startelf. Den obligatorischen Medizincheck soll Anderson noch während des Turniers in Nordamerika absolvieren, ehe der spektakuläre Wechsel offiziell bekanntgegeben wird.