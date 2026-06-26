ManCity vor Rekord-Transfer um 150 Millionen Euro

Manchester City steht offenbar vor dem nächsten Mega-Transfer. Die „Skyblues“ wollen sich die Dienste von Elliot Anderson sichern und könnten dafür so tief in die Tasche greifen wie noch kein englischer Klub zuvor.
Medienberichten zufolge haben sich City und Nottingham Forest bereits grundsätzlich auf einen Wechsel des 23-jährigen Mittelfeldspielers verständigt. Offen sind allerdings noch die genauen Ablösemodalitäten.
Rekordsumme im Raum
Inklusive möglicher Bonuszahlungen soll die Ablöse zwischen 140 und 150 Millionen Euro liegen. Sollte der Deal in dieser Größenordnung über die Bühne gehen, wäre Anderson der teuerste Transfer der englischen Fußball-Geschichte.
Den bisherigen Rekord hält der FC Liverpool. Die „Reds“ überwiesen im vergangenen Sommer insgesamt 145 Millionen Euro an Newcastle United, um den schwedischen Teamstürmer Alexander Isak zu verpflichten.
Medizincheck bei der WM
Derzeit befindet sich Anderson mit der englischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in den USA. Unter Teamchef Thomas Tuchel stand der Mittelfeldspieler sowohl beim 4:2 gegen Kroatien als auch beim 0:0 gegen Ghana in der Startelf. Den obligatorischen Medizincheck soll Anderson noch während des Turniers in Nordamerika absolvieren, ehe der spektakuläre Wechsel offiziell bekanntgegeben wird.
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