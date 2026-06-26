Deutschlands Presse tobt: „So sind wir bald raus!“

„Eine Leistung, die wenig Hoffnung macht“

Und die „Süddeutsche Zeitung“ setzte noch einen drauf: „Eine Leistung, die wenig Hoffnung macht. Nicht mal Deniz Undav konnte diesmal rettend eingreifen.“

Klopp: „Wir haben den falschen Fußball gespielt“

Auch Redbull-Fußballchef und TV-Experte Jürgen Klopp äußerte sich sehr kritisch: „Wir haben auf dem stumpfen Rasen gegen einen aggressiven Gegner die falschen Mittel gewählt. Wir haben den falschen Fußball gespielt. Wir hatten keine Tiefe im Spiel ab Minute zwölf. Wir haben den Gegner spielen lassen und im tiefen Block verteidigt. Das sah fast so aus, als ob wir das mal testen wollten.“