WM LIVE: Paraguay gegen Australien ab 4 Uhr LIVE

Letzter Gruppenspieltag bei der Fußball-WM. Paraguay trifft auf Australien, wir berichten ab 4 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
In Santa Clara geht es zwischen Paraguay und Australien um ein Ticket für das Sechzehntelfinale.
Australien reicht bereits ein Punkt, um zum dritten Mal nach 2006 und 2022 den Aufstieg in die K.o.-Runde zu schaffen. Ein Remis würde wohl beiden Teams einen Platz im Sechzehntelfinale bringen, die Socceroos sind aber auf Sieg eingestellt. „Ich glaube nicht, dass es in unserer Natur liegt, einfach nachzulassen“, erklärte Verteidiger Jason Geria. Mit Argusaugen werden Fans und Experten in der Heimat die Aufstellung von Teamchef Tony Popovic verfolgen. Der hatte mit Nestory Irankunda und Connor Metcalfe die beiden Torschützen gegen die Türkei gegen die USA zunächst auf die Bank gesetzt und dafür Kritik einstecken müssen.
Paraguay muss auf Miguel Almiron nach dessen historischer Roter Karte verzichten. Der Flügelspieler war beim 1:0-Sieg gegen die Türkei nach VAR-Intervention als erster Spieler ausgeschlossen worden, weil er sich in einem Verbalduell die Hand vor den Mund gehalten hatte, was neuerdings mit Rot geahndet wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.