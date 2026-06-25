WM LIVE: Türkei gegen USA ab 4 Uhr LIVE

Letzter Gruppenspieltag bei der Fußball-WM. Türkei trifft auf die USA, wir berichten ab 4 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Ohne großen Druck kann das US-Team in das abschließende Gruppenspiel bei der Fußball-WM im eigenen Land gehen. Die Auswahl von Teamchef Mauricio Pochettino steht bereits vor der Partie gegen die fix ausgeschiedene Türkei am Freitag (4 Uhr MESZ) in Los Angeles als Sieger der Gruppe D fest.
Statt Duell um den Gruppensieg, wie vor dem Turnier zu erwarten gewesen wäre, hat das Spiel für den weiteren Turnierverlauf keine Auswirkung. Rotation, und dennoch das Momentum wahren, heißt es für das US-Team. Gut möglich, dass Pochettino die Verteidiger Chris Richards und Antonee Robinson, Mittelfeldspieler Tyler Adams und Stürmer Folarin Balogun schützt. Das Quartett hat bereits eine Gelbe Karte und würde bei einer weiteren in der ersten K.o.-Runde fehlen. Offen ist auch, ob Christian Pulisic sein Comeback gibt oder noch geschont wird. Der Star der Amerikaner war im Auftaktmatch gegen Paraguay (4:1) wegen Wadenproblemen in der Pause ausgewechselt worden, war zuletzt aber wieder im Mannschaftstraining dabei.
Trotz möglicher Umstellungen peilt das US-Team den dritten Sieg im dritten Spiel an. „Du willst nicht mit einem schlechten Gefühl in die K.o.-Runde gehen. Obwohl wir schon weiter sind, wird es nichts an unserer Vorbereitung und Mentalität ändern. Es ist sehr wichtig, weiter auf der Welle der guten Leistungen zu reiten“, erklärte Max Arfsten.
Für die bisher so enttäuschende Türkei geht es nach null Punkten und null Toren dagegen nur noch um die Ehre – für Vincenzo Montella vielleicht aber auch schon um seine Zukunft als Nationaltrainer. Zwar sprach ihm Verbandschef Ibrahim Haciosmanoglu trotz des bereits sicheren WM-Ausscheidens das Vertrauen aus. Aber wer weiß schon, ob die Bosse auch nach einer dritten Niederlage so denken. Die Stars wie Arda Güler, Kenan Yildiz oder Kapitän Hakan Calhanoglu wollen sich zumindest würdevoll von der WM verabschieden.
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