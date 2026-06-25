WM LIVE: Türkei gegen USA ab 4 Uhr LIVE

Statt Duell um den Gruppensieg, wie vor dem Turnier zu erwarten gewesen wäre, hat das Spiel für den weiteren Turnierverlauf keine Auswirkung. Rotation, und dennoch das Momentum wahren, heißt es für das US-Team. Gut möglich, dass Pochettino die Verteidiger Chris Richards und Antonee Robinson, Mittelfeldspieler Tyler Adams und Stürmer Folarin Balogun schützt. Das Quartett hat bereits eine Gelbe Karte und würde bei einer weiteren in der ersten K.o.-Runde fehlen. Offen ist auch, ob Christian Pulisic sein Comeback gibt oder noch geschont wird. Der Star der Amerikaner war im Auftaktmatch gegen Paraguay (4:1) wegen Wadenproblemen in der Pause ausgewechselt worden, war zuletzt aber wieder im Mannschaftstraining dabei.