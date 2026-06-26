MRT-Check ergebnislos: Entwarnung bei Paul Wanner!

Wanner war gegen Argentinien erst zum zweiten Mal in seiner jungen ÖFB-Karriere in der Startformation gestanden. Kurz vor seiner Auswechslung in der 68. Minute kassierte der 20-Jährige den Schlag. Am Mittwoch wurde der Mittelfeldmann von PSV Eindhoven behandelt, am Donnerstag entschloss sich das Team sicherheitshalber zu einer MRT-Untersuchung. „Wir gehen davon aus, dass es nichts Ernstes ist“, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bereits währenddessen beim Training in Santa Barbara.