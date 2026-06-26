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Vor Algerien-Match

MRT-Check ergebnislos: Entwarnung bei Paul Wanner!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
26.06.2026 02:12
Paul Wanner
Paul Wanner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Teamspieler Paul Wanner hat wegen eines Schlages auf die Wade, den er am Montag im WM-Duell mit Argentinien (0:2) erlitten hatte, am Donnerstag mit dem Training ausgesetzt. Eine durchgeführte MRT-Untersuchung habe keine Probleme ergeben, erklärte ein ÖFB-Sprecher der APA. Wanner soll am Freitag im Abschlusstraining wieder einsteigen und würde bei positivem Verlauf auch im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) gegen Algerien zur Verfügung stehen.

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  Wanner war gegen Argentinien erst zum zweiten Mal in seiner jungen ÖFB-Karriere in der Startformation gestanden. Kurz vor seiner Auswechslung in der 68. Minute kassierte der 20-Jährige den Schlag. Am Mittwoch wurde der Mittelfeldmann von PSV Eindhoven behandelt, am Donnerstag entschloss sich das Team sicherheitshalber zu einer MRT-Untersuchung. „Wir gehen davon aus, dass es nichts Ernstes ist“, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bereits währenddessen beim Training in Santa Barbara.

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Wanner in Spielmacher-Rolle
Das ÖFB-Team landete am Donnerstagabend (Ortszeit) am Spielort in Kansas City. Wanner war an Bord. Gegen die Argentinier hatte der österreichisch-deutsche Doppelstaatsbürger als Spielmacher im offensiven Mittelfeld Christoph Baumgartner ersetzt, der sich zwei Wochen vor Turnierstart eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte. „Ich glaube, der Pauli hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er war sehr, sehr aktiv, hat viele Ballaktionen gehabt“, lobte Baumgartner.

Zum WM-Auftakt gegen Jordanien (3:1) hatte zuvor Konrad Laimer auf der für ihn ungewohnten Position hinter der Solospitze begonnen. „Der Konni interpretiert das natürlich ganz anders, in dem Spiel war auch etwas anderes gefordert“, meinte Baumgartner. „Ich will das alles gar nicht so mit mir vergleichen, weil wir ganz unterschiedliche Spielertypen sind, egal wer dann spielt.“

Für die Partie gegen Algerien gebe es bereits Pläne, versicherte Schöttel. „Fakt ist, dass uns mit Christoph Baumgartner ein absoluter Schlüsselspieler (für das Turnier) ausgefallen ist“, sagte der ÖFB-Sportchef. „Aber wir werden auch für dieses Spiel eine Lösung finden.“ Abgesehen von Wanner machten am Donnerstagvormittag vor dem Abflug nach Missouri alle Kaderspieler das Training im Teamcamp in Santa Barbara mit.

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