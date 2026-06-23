Apple droht Milliardenprozess in Großbritannien

Die Organisation wirft Apple in der Ende 2024 eingereichten Klage vor, seine marktbeherrschende Stellung auszunutzen, um Nutzer an seinen Online-Speicher iCloud zu binden. So könnten bestimmte Daten nur dort gespeichert werden. Zudem seien die Betriebssysteme der Geräte darauf ausgelegt, Anwender zur Nutzung von iCloud zu animieren.