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Trotz Reanimation

77-Jährige starb bei Badeunfall am Pichlinger See

Oberösterreich
23.06.2026 17:55
Auch der Notarzt konnte die Frau nicht mehr retten.
Auch der Notarzt konnte die Frau nicht mehr retten.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die hohen Temperaturen locken zahlreiche Landsleute an die Seen. Für eine 77-jährige Niederösterreicherin endete der Ausflug zum Pichlinger See in OÖ aber tödlich. Die Frau wurde noch von Ersthelfern aus dem Wasser gezogen, doch sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos.

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Die 77-jährige Niederösterreicherin, die gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten einen Ausflug an den Linzer See machte, soll rund 40 Meter vom Ufer entfernt aufgrund gesundheitlicher Probleme in Not geraten sein. Anwesende Badegäste reagierten sofort, leiteten die Rettungskette ein und brachten die bewusstlose Schwimmerin ans Ufer.

Auch Defibrillator im Einsatz
Dort begannen Ersthelfer unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Auch eintreffende Polizeibeamte unterstützten den Einsatz und setzten einen Defibrillator ein. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst und einer Notärztin wurde über einen längeren Zeitraum versucht, die Frau zu reanimieren. Trotz aller Bemühungen konnte ihr Leben nicht mehr gerettet werden.

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Im Anschluss wurden die Angehörigen sowie mehrere Ersthelfer und beteiligte Badegäste vom Rettungsdienst betreut.

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