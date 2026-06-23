77-Jährige starb bei Badeunfall am Pichlinger See

Auch Defibrillator im Einsatz

Dort begannen Ersthelfer unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Auch eintreffende Polizeibeamte unterstützten den Einsatz und setzten einen Defibrillator ein. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst und einer Notärztin wurde über einen längeren Zeitraum versucht, die Frau zu reanimieren. Trotz aller Bemühungen konnte ihr Leben nicht mehr gerettet werden.