Ghana-Hexer verflucht Super-Stürmer Harry Kane

„Keine schwere Verletzung, aber...“

Nicht ganz so optimistisch dürfte hingegen der selbst ernannte Medizinmann Nana Kwaku Bonsam sein. Denn wie der „Daily Star“ berichtet, hat der „Ghana-Hexer“ angekündigt, dass er Kane verfluchen und seine spirituellen Kräfte gegen ihn einsetzen wird. „Ich wünsche ihm keine schwere Verletzung. Es wird gerade so viel sein, dass er gegen mein Land nicht spielen kann. Ich werde mein Bestes geben, damit Ghana davon profitiert“, so Bonsam.