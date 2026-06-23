Indischer Internetunternehmer neuer WhatsApp-Chef

Der indische Unternehmer Kunal Shah wird neuer Chef des Messengers Whatsapp. Das teilte der Mutterkonzern Meta am Montagabend mit. Er soll dabei helfen, neue Einkommensquellen für Whatsapp zu erschließen.
Gleichzeitig erhält Shahs Finanzdienstleistungsunternehmen Cred eine Finanzspritze von 900 Millionen Dollar, wie Meta weiter mitteilte. Shah hatte Cred 2018 gegründet – mit dem Geld, das er mit dem Verkauf seiner Onlinehandelsfirma gemacht hatte.
Cred bot zunächst Prämien für Kunden, die ihre Kreditkartenrechnungen pünktlich bezahlten. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und hat mittlerweile rund 17 Millionen Nutzer. Es bietet inzwischen auch Kredite, Vermögensverwaltung und Versicherungen an.
Indien ist der größte Markt von Whatsapp mit rund einer halben Milliarde Nutzerinnen und Nutzer. Shah erklärte, er sehe „immenses“ Wachstumspotenzial für den Onlinedienst.
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