Feuer am Bisamberg: Großeinsatz bei Gasthaus

Aktuell läuft ein Großeinsatz mit mehreren Feuerwehren am Bisamberg in NÖ. Denn beim Gasthaus Gamshöhe ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Bislang ist noch unklar, warum das Feuer ausgebrochen ist.
Im Einsatz stehen die Feuerwehren aus Bisamberg, Korneuburg, Langenzersdorf und Klein-Engersdorf. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Drei Verletzte wurden zur Versorgung ins Spital gebracht, zudem wurden drei Katzen aus dem Objekt gerettet.
Pendlerverkehr eingerichtet
Während des Einsatzes gestaltete sich insbesondere die Löschwasserversorgung als schwierig. Ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen wurde deshalb eingerichtet.
Rauchsäule über Gasthaus
Über dem Gebäude war eine große sichtbare Rauchsäule zu sehen. Bislang ist noch unklar, wie lange der Großeinsatz der Feuerwehren noch dauern wird.
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