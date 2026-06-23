Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zimmer über 30 Grad

Hitzeschutz: Kages investiert Millionen in Kühlung

Steiermark
23.06.2026 18:00
Eine Kälteleitung zum Stationstrakt im LKH in Fürstenfeld
Eine Kälteleitung zum Stationstrakt im LKH in Fürstenfeld(Bild: LKH Oststeiermark)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

In der Steiermark kamen im Vorjahr 93 Menschen durch Hitze ums Leben. Das hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Wochenende erhoben. Die steirischen Spitäler rüsten nun nach, was den Hitzeschutz betrifft – aber besonders in alten, denkmalgeschützten Gebäuden steht man vor großen Herausforderungen.

0 Kommentare

Die Steiermark stöhnt aktuell unter einer Hitzewelle. Vergangenes Jahr starben im Bundesland 93 Menschen an den Folgen hoher Temperaturen, errechnete die AGES. Damit ist die Steiermark jenes Bundesland, das am stärksten betroffen ist. Insgesamt gab es 2025 von Juni bis September 449 Hitzetote in Österreich.

Auch in den steirischen Spitälern wirkt sich die Hitze aus. Mehrere Angestellte und Patienten beschwerten sich vergangenes Jahr über Temperaturen jenseits der 30 Grad in den Zimmern. Jetzt wird die Krankenhausgesellschaft Kages aktiv: „Das Hitzethema ist uns bewusst – es betrifft ja neben den Patienten auch unsere Mitarbeiter“, sagt Ulf Drabek, Vorstand für Finanzen und Technik. „In der Baustrategie haben wir deswegen einen besonderen Fokus darauf gelegt.“ Im aktuellen und im Vorjahr steckt die Kages rund fünf Millionen Euro in Hitzeschutzmaßnahmen an ihren 20 Standorten. 

Kages-Vorstand Ulf Drabek
Kages-Vorstand Ulf Drabek(Bild: Christian Jauschowetz)

In Patientenzimmern stößt man an Grenzen
OP-Säle, Aufwachräume und neue Ambulanzen müssen gekühlt werden. Auf Stationen und Patientenzimmern ist die Sache schwieriger. Denn die Ö-Norm sieht erst seit 2024 ein „Temperaturmanagement“ vor. Wieso nicht alle Räume mit Klimaanlagen ausstatten? „Wegen des Denkmalschutzes, weil wir dann ganze Bereiche sperren müssten, und weil es nicht finanzierbar ist“, sagt Drabek. Bei Sanierungen denkt man die Kühlung mit, etwa bei der neuen Pneumologie in Bruck an der Mur. Auch in der neuen Chirurgie am Uniklinikum werden Personalstützpunkte und Patientenzimmer mit Geothermie gekühlt. In Feldbach und Fürstenfeld gibt es seit Juni neue Kühlanlagen, kommendes Jahr wird jene in Weiz modernisiert.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Jenseits der 30 Grad
Patienten und Ärzte stöhnen über Hitze im Spital
03.07.2025
Hunderte Todesfälle
Der Griff zum Hitze-Telefon kann Leben retten!
21.06.2026

Andernorts behilft man sich mit altbekannten Methoden. „Fenster kippen in der Nacht, morgens lüften, die Sonne fernhalten mit Markisen und Rollläden. Dort, wo wir nichts montieren können, kommen Schutzfolien zum Einsatz“, erklärt Drabek. In Knittelfeld gibt es etwa eine solche Folie, in Leoben läuft eine Testphase. 

Für Mitarbeiter, sagt Drabek, bietet man Gleitzeitmodelle an und lockert die Kleidungsregeln, wo es hygienisch möglich ist. Gekühlte Getränke stehen zur Verfügung. Insgesamt haben die Kälteanlagen der Kages eine Leistung von 40.000 Kilowatt – „das sind 40.000 Staubsauger“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
23.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Gegen 3.30 Uhr schlug das maskierte Trio zu.
Großfahndung ausgelöst
Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
146.709 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
125.582 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
114.015 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1429 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1162 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
815 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf