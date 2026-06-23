Hitzeschutz: Kages investiert Millionen in Kühlung

In Patientenzimmern stößt man an Grenzen

OP-Säle, Aufwachräume und neue Ambulanzen müssen gekühlt werden. Auf Stationen und Patientenzimmern ist die Sache schwieriger. Denn die Ö-Norm sieht erst seit 2024 ein „Temperaturmanagement“ vor. Wieso nicht alle Räume mit Klimaanlagen ausstatten? „Wegen des Denkmalschutzes, weil wir dann ganze Bereiche sperren müssten, und weil es nicht finanzierbar ist“, sagt Drabek. Bei Sanierungen denkt man die Kühlung mit, etwa bei der neuen Pneumologie in Bruck an der Mur. Auch in der neuen Chirurgie am Uniklinikum werden Personalstützpunkte und Patientenzimmer mit Geothermie gekühlt. In Feldbach und Fürstenfeld gibt es seit Juni neue Kühlanlagen, kommendes Jahr wird jene in Weiz modernisiert.