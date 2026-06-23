Bauamtsleiter entgeht „Rauswurf“ aus Gemeinde

Schon 2014, als der Bauamtsleiter für günstige 175 Euro/m² ein Grundstück erhielt, wurden Kritiker hellhörig: Denn er soll auch in Mittersill im benachbarten Salzburg gebaut haben. Debatten im Gemeinderat folgten, der Mann erhielt dann zwar nicht das gewünschte Grundstück, aber ein etwas kleineres. „Sein Lebensmittelpunkt blieb jedoch immer in Salzburg“, glaubte Patrick Mitterer-Egger, einer der Mitbewerber um die Bauplätze, zu erkennen.