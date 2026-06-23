„Krone“-Elefantenrunde: Kein Flirten vor Graz-Wahl

Streitfall Wohnen

Bei ihrem Leibthema Wohnen war etwa Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sofort auf Betriebstemperatur. Den Grund dazu lieferte zunächst Kurt Hohensinner: „Eine Überregulierung ist nie gut. Diese Koalition hat eine Wohnpolitik für zehn Prozent der Bevölkerung gemacht – also nur für jene, die in Gemeindewohnungen leben. Dazu ist Wohnen Graz hochdefizitär, hat einen jährlichen Abgang von fünf bis acht Millionen Euro“, schüttelte der ÖVP-Spitzenkandidat den Kopf. NEOS-Mann Philipp Pointner legte nach: „Wohnen Graz muss nicht gewinnorientiert, soll aber ertragsorientiert arbeiten – und das tut es einfach seit 2025 nicht mehr und bringt so die ganze Stadt in Bedrängnis.“