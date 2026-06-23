Familiäre und finanzielle Probleme bei Raphinha?

Brasilien-Legende Vampeta hat mit wirren Aussagen über Landsmann Raphinha für Wirbel gesorgt. Der Weltmeister von 2002 ist etwa davon überzeugt, der 29-jährige Stürmer habe familiäre sowie finanzielle Sorgen. Außerdem wolle Raphinha unbedingt zu Al Hilal wechseln, so der 52-Jährige weiter.