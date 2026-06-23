Nach Fusion: Sparkasse buhlt um Vermögende

„Wir beschäftigen uns mit Wertpapier-Anlagen von mehr als 500.000 Euro. Das ist bei uns die Einstiegsgrenze“, erklärt Roland Jacubetz, Leiter des Privatebankings der Erste Bank. Und da gibt es in Salzburg einiges zu holen, glauben die Banker. Im gesamten Bundesland gibt es laut Erste rund 6000 Euro-Millionäre. Dazu stehen bis zum Jahr 2034 1800 Betriebsübergaben an. Auch das Erbschaftsvolumen werde sich in den kommenden 15 Jahren fast verdoppeln. Aktuell werden in Österreich jährlich 21,5 Milliarden Euro vererbt.