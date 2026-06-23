Iranische Banken unter Beschuss aus dem Internet

Bereits Mitte Juni Cyberangriff auf staatliche Banken

Bereits Mitte Juni hatte ein Cyberangriff vier große staatliche Banken gestört, Online-Zahlungen und mehrere Geldautomaten in der Hauptstadt Teheran fielen aus. Eine iranische Hackergruppe hatte die Angriffe zuvor im Internet angekündigt. „Ein stiller Krieg entfaltet sich und Iran steht unter Cyberangriff“, erklärte die Gruppe Black Wolves auf ihrem Telegram-Kanal.