AirPods Pro 3: Apples Superlativ-Stöpsel im Test

Um Superlative war Apple noch nie verlegen, und doch: Bei den neuen AirPods Pro 3 zeigt sich der kalifornische Konzern so überzeugt von sich selbst wie nie zuvor. Zurecht? Krone(+) hat die Stöpsel getestet.
Es ist eine Ansage, wie man sie in dieser Deutlichkeit bei Apple wahrscheinlich bislang nicht gesehen hat: Auf seiner Website wirbt der Hersteller unverhohlen mit der „weltbesten aktiven Geräuschunterdrückung“ bei In-Ear-Kopfhörern für seine neuen AirPods Pro 3. Die dazugehörige Fußnote lässt die sonst üblichen Relativierungen vermissen: „Die weltbeste Aktive Geräuschunterdrückung wurde getestet im Juli 2025 nach IEC Norm 60268-24 im Vergleich zu den meistverkauften kabellosen In-Ear Kopfhörern, die kommerziell verfügbar waren“, heißt es dort.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.