AirPods Pro 3: Apples Superlativ-Stöpsel im Test

Es ist eine Ansage, wie man sie in dieser Deutlichkeit bei Apple wahrscheinlich bislang nicht gesehen hat: Auf seiner Website wirbt der Hersteller unverhohlen mit der „weltbesten aktiven Geräuschunterdrückung“ bei In-Ear-Kopfhörern für seine neuen AirPods Pro 3. Die dazugehörige Fußnote lässt die sonst üblichen Relativierungen vermissen: „Die weltbeste Aktive Geräuschunterdrückung wurde getestet im Juli 2025 nach IEC Norm 60268-24 im Vergleich zu den meistverkauften kabellosen In-Ear Kopfhörern, die kommerziell verfügbar waren“, heißt es dort.