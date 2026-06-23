Hailey Biebers Po wirbt für Kim Kardashians Tangas

Kardashian schwärmt von Haileys mühelosem Stil

Die 45-Jährige schwärmte in einer Pressemitteilung über ihr neues Promi-Model: „Hailey hat die besondere Fähigkeit, selbst die schlichtesten Stücke edel wirken zu lassen. Ihr Stil wirkt mühelos und genau das machte sie zur perfekten Person, um ,Everyday Cotton‘ zum Leben zu erwecken.“