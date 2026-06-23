Hailey Biebers Po wirbt für Kim Kardashians Tangas

Mit diesem Schnappschuss wird sie definitiv einen PO-sitiven Einfluss auf die Verkaufszahlen haben. Hailey Bieber macht mit Kim Kardashian gemeinsame Sache.
Justins Ehefrau wirbt jetzt für Skims, die Unterwäsche-Marke der Reality-Show-Queen. In einer neuen Kampagne modelt die Schönheit die „Everyday Cotton Collection“, die aus BHs, Tangas und regulären Schlüpfern aus Baumwolle besteht. Hailey teilte ihre heißen Fotos auf ihrem privaten Instagram-Account, mit der Bemerkung: „Ich liebe Skims.“
Hier ist das Posting von Bieber eingebunden:
Guten Freundin
Obwohl sie gut mit Kims jüngeren Halbschwestern Kendall und Kylie befreundet ist, hatte die 29-Jährige bislang noch keine Skims-Kampagne für Kardashian gemodelt.
Kardashian schwärmt von Haileys mühelosem Stil
Die 45-Jährige schwärmte in einer Pressemitteilung über ihr neues Promi-Model: „Hailey hat die besondere Fähigkeit, selbst die schlichtesten Stücke edel wirken zu lassen. Ihr Stil wirkt mühelos und genau das machte sie zur perfekten Person, um ,Everyday Cotton‘ zum Leben zu erwecken.“
Die Erfolgsgeschichte hinter dem Namen
Kim Kardashian gründete Skims im Juni 2019 gemeinsam mit Jens und Emma Grede.
Die Marke steht für inklusive und besonders bequeme Mode und umfasst Unterwäsche, Shapewear (figurformende Wäsche), Loungewear, Bademode sowie Sportbekleidung. Seit 2023 gehört zudem eine Herrenkollektion zum Sortiment.
Der Name „Skims“ ist ein Wortspiel: Einerseits setzt er sich aus „Skin“ (Haut) und „Kim“ zusammen, andererseits bedeutet das englische Verb „to skim“ so viel wie „sanft berühren“ – ein Hinweis auf die weichen, anschmiegsamen Stoffe der Kollektionen.
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