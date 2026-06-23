Horror-Unfall: Lenker stirbt unter Holzstämmen

Was genau den Unfall ausgelöst hat, stand am Dienstag noch nicht fest. Laut Polizei war der Sattelzug mit einer Ladung an Baumstämmen auf der L235 zwischen Unterschützen und Pinkafeld unterwegs, als das Schwerfahrzeug aus unbekannter Ursache auf das Straßenbankett und anschließend ins Schleudern geriet.