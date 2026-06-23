Horror-Unfall: Lenker stirbt unter Holzstämmen

Am Dienstag erlag ein 58-jähriger Tscheche bei einem schweren Unfall mit seinem Lkw im Burgenland seinen Verletzungen. Ob die Ladung ordentlich gesichert war, muss noch geklärt werden.
Was genau den Unfall ausgelöst hat, stand am Dienstag noch nicht fest. Laut Polizei war der Sattelzug mit einer Ladung an Baumstämmen auf der L235 zwischen Unterschützen und Pinkafeld unterwegs, als das Schwerfahrzeug aus unbekannter Ursache auf das Straßenbankett und anschließend ins Schleudern geriet.
Fahrerkabine beschädigt
Das Fahrzeug landete im Straßengraben, Teile der Ladung lösten sich und trafen die Fahrerkabine der Zugmaschine, welche dadurch massiv beschädigt wurde. Der Fahrer wurde aus der Kabine geschleudert und schließlich unter den Baumstämmen eingeklemmt.
Aufwendige Bergung
Um ihn zu bergen, mussten die Einsatzkräfte erst die Ladung sichern und ihn anschließend mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts befreien. Für den 58-jährigen Tschechen kam allerdings jede Hilfe zu spät.
Der Notarzt stellte nur mehr den Tod des Lenkers fest. Ob es bei der Ladungssicherung ein technisches Versagen gab, steht nicht fest. Während der Aufräumarbeiten war die Straße mehrere Stunden lang gesperrt.
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