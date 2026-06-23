General-Debatte in Schwarz: Welche Namen kursieren

Es geht bergab mit der ÖVP. Das belegen die aktuellen Umfragen: Die Kanzlerpartei liegt derzeit zwischen 19 und 22 Prozent – klar hinter der FPÖ, die bei 36 bis 38 Prozent liegt. Wie unruhig man deshalb in der Volkspartei ist, zeigt sich an einem altbekannten Muster: Die Partei führt wieder einmal Personaldebatten. Im Fokus steht – wie berichtet – Generalsekretär Nico Marchetti.