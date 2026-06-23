Kenia stoppt Bau von Ebola-Quarantänezentrum

Während die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo bereits auf mehr als 1000 und die der Toten auf über 250 gestiegen ist, sind die benachbarten Staaten – mit Ausnahme von Uganda – bisher verschont geblieben. Allerdings laufen in mehreren Nachbarländern erhöhte Überwachungs- und Vorsorgemaßnahmen. In Kenia ist nach wochenlangen Protesten verängstigter Bewohner die Errichtung eines Quarantänezentrums gestoppt worden.