Apple vs. Samsung: Zwei superdünne Handys im Duell

Wenn Apple mit einem nur 5,6 Millimeter dünnen iPhone wirbt, setzt man auf den gleichen Schmäh wie Samsung (hier sind es 5,8 Millimeter) und misst nur an der dünnsten Stelle am Gehäuse. Zieht man die Ausbuchtung für die Kamera und andere Hardware hinzu, ist es bei beiden dünnen Smartphones eher ein Zentimeter. Wie viel Laufzeit verschenkt man für den kleineren Akku gegenüber den „großen“ Modellen? Krone+ hat die Duellanten in den Akku-Testparcours geschickt.