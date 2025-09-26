Vorteilswelt
Überzeugt iPhone Air?

Apple vs. Samsung: Zwei superdünne Handys im Duell

Digital
26.09.2025 18:00

Geht es nach Tech-Konzernen, wie Apple und Samsung, sind superflache Smartphone-Flundern, wie das neue iPhone Air und Samsungs Galaxy S25 Edge, die Zukunft. Für die Hersteller gilt dabei die Formel: Dünner bedeutet teurer, das erhöht den Profit. Aber hat man auch als Endbenutzer etwas von den superschlanken, futuristischen Geräten? Wir haben es ausprobiert.

Wenn Apple mit einem nur 5,6 Millimeter dünnen iPhone wirbt, setzt man auf den gleichen Schmäh wie Samsung (hier sind es 5,8 Millimeter) und misst nur an der dünnsten Stelle am Gehäuse. Zieht man die Ausbuchtung für die Kamera und andere Hardware hinzu, ist es bei beiden dünnen Smartphones eher ein Zentimeter. Wie viel Laufzeit verschenkt man für den kleineren Akku gegenüber den „großen“ Modellen? Krone+ hat die Duellanten in den Akku-Testparcours geschickt.

