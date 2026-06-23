Warum in Wien plötzlich Lkw Straßen blockieren

Immer öfter sind bei Großveranstaltungen in der Bundeshauptstadt abgestellte Sattelzüge zu sehen. Doch was hat es damit auf sich?
Wer in Wien in den vergangenen Wochen diese zwei Großveranstaltungen besucht hat, dem werden sie vermutlich aufgefallen sein: riesige Lastwagen und schwere Trucks an wichtigen Zufahrten und neuralgischen Punkten. Etwa rund um das Rathaus ober auch am Ring. So geschehen beim ESC (Eurovision Song Contest) im Mai und bei der Regenbogenparade im Juni mit über 320.000 Teilnehmern. Doch was hat es damit auf sich?
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