3 Kleinschulen sperren am Zeugnistag für immer zu

Während um die Zukunft der Volksschule in St. Nikola an der Donau noch diskutiert wird, gibt es für drei andere Kleinschulen in Oberösterreich bereits eine Entscheidung. Die Schüler werden diese Gebäude am heurigen Zeugnistag zum letzten Mal betreten, danach sperren sie für immer zu.
Wie geht es weiter mit der Kleinschule in St. Nikola an der Donau? Sie gehört mit ihren drei Klassen – zwei reguläre und eine Deutschfördergruppe – zu den heuer noch bestehenden 195 Klein-Standorten in Oberösterreich mit maximal vier Klassen.
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