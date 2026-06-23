WM: Portugal gegen Usbekistan ab 19 Uhr LIVE

Die Portugiesen wollen sich steigern, gegen den WM-Neuling soll der Ballbesitz in Tore umgemünzt werden. Dazu müssen Ronaldo und Co. aber auch aufs Tor schießen. „Wir müssen jetzt ruhig bleiben“, betonte Teamchef Roberto Martinez. Gegen die Usbeken erwartet Portugal ein ähnliches Spiel wie zum Auftakt. Die von Ex-Weltmeister Fabio Cannavaro betreuten Zentralasiaten verloren bei ihrer WM-Premiere 1:3 gegen Kolumbien. Cannavaro beklagte zu viel Nervosität. Die soll sein Team nun abgelegt haben. „Wir haben genug Qualität, um eine Top-Mannschaft in Asien zu sein“, betonte der Italiener.