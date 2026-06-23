Aktivisten demonstrierten vor ÖVP-Zentrale

ÖVP: Nicht alle „unter Generalverdacht“ stellen

Für mehr LGBTQIA-Rechte sprechen sich in Österreich unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Grünen sowie der SPÖ aus. Die Grünen forderten erst am Dienstag ebenfalls ein Verbot von Konversionsmaßnahmen, das vor allem Minderjährige, junge Erwachsene unter 21 Jahren und „nicht entscheidungsfähige oder wehrlose Personen“ schützen soll. Verstöße sollen demnach mit bis zu einem Jahr Haftstrafe oder Geldstrafen geahndet werden. Dazu verhandle die Regierung bereits, kommentierte der Abgeordnete Norbert Sieber (ÖVP). „Professionelle, ergebnisoffene Beratungen“ müssten zulässig bleiben, nicht alle Angebote dürften „unter Generalverdacht“ gestellt werden.