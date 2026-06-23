Zweig-Villa: Vom Jagdschloss zum Porsche-Tunnel

Erbaut von Fürsterzbischof Paris Graf von Lodron als Jagdschlösschen, dann Wohnhaus des Weltliteraten Stefan Zweig, steht das prägende Haus am Kapuzinerberg mitten in der Stadt Salzburg wieder einmal zum Verkauf. Wolfgang Porsche will 12,7 Millionen Euro für das mondäne Gebäude.
Über den Dächern der Stadt thront das mondäne Gebäude am westlichen Ende des Kapuzinerbergs. Jetzt ist es wieder am Markt. Die „Krone“ fasst das vergangene, wechselvolle Jahrhundert der prägenden Villa zusammen:
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