E-Scooter-Lenker rammte radelndes Kind (10)

Mittwochabend auf der Kaipromenade in der Salzburger Altstadt: Mutter und Kind (10) radeln gerade flussaufwärts, als ein Marokkaner auf seinem E-Scooter entgegenkommt. Der 31-Jährige fuhr schwankend auf der falschen Seite des Radwegs. Der Bub konnte nicht mehr ausweichen – es kam zu einer frontalen Kollision.
Der Unfall ereignete sich in den Abendstunden des Mittwochs am Kai auf Höhe der Griesgasse. Durch die Wucht des Zusammenpralls stürzten sowohl der Marokkaner von seinem E-Scooter als auch der einheimische Bub von seinem Fahrrad.
Während der 31-Jährige verletzt von der Rettung ins Spital gebracht wurde, blieb das Kind unverletzt. Laut Alko-Test hatte der E-Scooter-Fahrer rund 1,7 Promille Alkohol im Blut.
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