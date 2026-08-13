E-Scooter-Lenker rammte radelndes Kind (10)

Mittwochabend auf der Kaipromenade in der Salzburger Altstadt: Mutter und Kind (10) radeln gerade flussaufwärts, als ein Marokkaner auf seinem E-Scooter entgegenkommt. Der 31-Jährige fuhr schwankend auf der falschen Seite des Radwegs. Der Bub konnte nicht mehr ausweichen – es kam zu einer frontalen Kollision.