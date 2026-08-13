Feuer brach in Halle eines Entsorgungsbetriebs aus

Am Donnerstag um exakt 15.38 Uhr wurde die Feuerwehr Henndorf zu einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb alarmiert. Der Löschzug Kirchberg und die Feuerwehr Seekirchen kam den Kameraden im Ortsteil Hof zu Hilfe. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.
Mittels Atemschutz und die Unterstützung durch die Drehleiter Seekirchen und dem LZ Kirchberg konnte der Brand rasch gelöscht werden.
Warm es du dem Feuer kam, ist noch nicht bekannt. Mehr als 50 Feuerwehrleute standen bei dem Brand in Einsatz.
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