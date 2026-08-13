Arbeiten zum Schutz vor Steinschlag: Wege gesperrt

Neue Steinschlagschutznetze errichtet die Stadt Salzburg gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung am Kapuzinerberg. Die Arbeiten starten am Montag, 17. August, und sollen bis Mitte Dezember gehen. Dabei werden auch Wanderwege immer wieder gesperrt ...
Wer am beliebten Stadtberg spazieren gehen möchte, muss sich bald genau erkundigen, wo das möglich ist. Wenn die Hubschrauber kreisen und Material für den Steinschlagschutz anliefern, wird der Weg zwischen dem Franziskischlössl und dem Schweizerhäusl aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Wann genau diese Flüge stattfinden, weiß die Stadt noch nicht. Das hänge von Wetter- und Sichtbedingungen ab. Zudem könne es zeitweise zu einer erhöhten Lärmbelästigung kommen. Konkret wird oberhalb der Gebäude mit den Nummern 10 bis 32 der Schallmooser Hauptstraße gebaut.
Die aktuellen Arbeiten gehören zum „Flächenwirtschaftlichen Projekt Kapuzinerberg“. Dieses soll den Siedlungs- und Wirtschaftsraum am Nordhang besser vor Steinschlag und anderen Naturgefahren schützen. Unter anderem werden bestehende Netze erneuert, erweitert und Lücken geschlossen.
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