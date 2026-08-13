Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Kapuzinerberg

Arbeiten zum Schutz vor Steinschlag: Wege gesperrt

Salzburg
13.08.2026 14:00
Für die Arbeiten wird auch auf Hubschrauber zurückgegriffen.
Für die Arbeiten wird auch auf Hubschrauber zurückgegriffen.(Bild: Stadt Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Neue Steinschlagschutznetze errichtet die Stadt Salzburg gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung am Kapuzinerberg. Die Arbeiten starten am Montag, 17. August, und sollen bis Mitte Dezember gehen. Dabei werden auch Wanderwege immer wieder gesperrt ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer am beliebten Stadtberg spazieren gehen möchte, muss sich bald genau erkundigen, wo das möglich ist. Wenn die Hubschrauber kreisen und Material für den Steinschlagschutz anliefern, wird der Weg zwischen dem Franziskischlössl und dem Schweizerhäusl aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Wann genau diese Flüge stattfinden, weiß die Stadt noch nicht. Das hänge von Wetter- und Sichtbedingungen ab. Zudem könne es zeitweise zu einer erhöhten Lärmbelästigung kommen. Konkret wird oberhalb der Gebäude mit den Nummern 10 bis 32 der Schallmooser Hauptstraße gebaut. 

Die aktuellen Arbeiten gehören zum „Flächenwirtschaftlichen Projekt Kapuzinerberg“. Dieses soll den Siedlungs- und Wirtschaftsraum am Nordhang besser vor Steinschlag und anderen Naturgefahren schützen. Unter anderem werden bestehende Netze erneuert, erweitert und Lücken geschlossen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
13.08.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Video im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
162.213 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
126.044 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
97.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1180 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1071 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
860 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf