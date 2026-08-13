Langjähriger Bulle wechselt nach Frankreich

„Mamady ist als sehr junger Spieler aus Mali zu uns gekommen und hat bei uns wichtige Schritte in seiner Entwicklung gemacht“, erklärt Geschäftsführer Sport Marcus Mann. Nun habe sich für ihn die Möglichkeit ergeben, „in der französischen Ligue 1 eine neue Herausforderung anzunehmen“. Mann weiter: „Wir bedanken uns bei Mamady für seine Zeit bei uns und wünschen ihm bei Stade Brest alles Gute und viel Erfolg!“