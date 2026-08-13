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Langjähriger Bulle wechselt nach Frankreich

Sport
13.08.2026 15:33
Ein Bulle versucht sein Glück künftig in Frankreich.
Ein Bulle versucht sein Glück künftig in Frankreich.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bei Red Bull Salzburg ist der nächste Abgang fix. Nach fünfeinhalb Jahren bei den Bullen zieht es einen dreifachen Titelträger weiter. Der 23-Jährige wagt den Sprung in eine europäische Topliga und wird künftig in Frankreich bei Stade Brest sein Glück versuchen.

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Nach fünfeinhalb Jahren geht bei Red Bull Salzburg eine Ära zu Ende. Der nächste Abgang bei den Bullen ist fix, das Ziel durchaus prominent: Es geht in die französische Ligue 1.

Künftig trägt Mamady Diambou das Trikot von Stade Brest. Der 23-Jährige verlässt die Mozartstadt und nimmt in Frankreich eine neue Herausforderung an.

Zitat Icon

Mamady ist als sehr junger Spieler aus Mali zu uns gekommen und hat bei uns wichtige Schritte in seiner Entwicklung gemacht

Marcus Mann

Diambou war im Jänner 2021 aus seiner Heimat Mali nach Salzburg gekommen und sammelte zunächst als Kooperationsspieler beim FC Liefering Spielpraxis. In 32 Partien gelangen ihm drei Treffer und drei Assists. Für die Bullen brachte es der Mittelfeldmann insgesamt auf 80 Einsätze. Dazu durfte er mit Salzburg drei Titel feiern: zweimal die österreichische Meisterschaft und einmal den ÖFB-Cup.

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„Mamady ist als sehr junger Spieler aus Mali zu uns gekommen und hat bei uns wichtige Schritte in seiner Entwicklung gemacht“, erklärt Geschäftsführer Sport Marcus Mann. Nun habe sich für ihn die Möglichkeit ergeben, „in der französischen Ligue 1 eine neue Herausforderung anzunehmen“. Mann weiter: „Wir bedanken uns bei Mamady für seine Zeit bei uns und wünschen ihm bei Stade Brest alles Gute und viel Erfolg!“

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