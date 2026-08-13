Asphalt-Arbeiten kosten Salzburgern den Schlaf

Die gröbsten Arbeiten sollen dann – sofern das Wetter mitspielt – zwischen 24. und 28. August stattfinden. Die neue Asphaltdeckschicht soll in den Nächten zwischen 26. und 28. August jeweils zwischen 20 und 5 Uhr eingebaut werden. Während der Hauptphase sind der Gebirgsjägerplatz und die Haunspergstraße zeitweise gesperrt.