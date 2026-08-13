Asphalt-Arbeiten kosten Salzburgern den Schlaf

Direkt vor den beiden Großbaustellen mit Neutorsperre und am Makartplatz ab Anfang September, startet die Stadt Salzburg kommende Woche Asphaltierungsarbeiten an einer Hauptverkehrsachse. Diese dauern bis zum September und werden auch in den Nachtstunden durchgeführt ...
Los geht es mit dem Einrichten der Baustelle in der Saint-Julien-Straße zwischen der Lehener Brücke und der Haunspergstraße am Montag, 17. August. Dabei wird der bestehende Radwegstreifen abgetragen und an der Tragschicht gearbeitet.
Die gröbsten Arbeiten sollen dann – sofern das Wetter mitspielt – zwischen 24. und 28. August stattfinden. Die neue Asphaltdeckschicht soll in den Nächten zwischen 26. und 28. August jeweils zwischen 20 und 5 Uhr eingebaut werden. Während der Hauptphase sind der Gebirgsjägerplatz und die Haunspergstraße zeitweise gesperrt.
In der letzten Bauphase bis zum 4. September wird zwischen 6 und 17 Uhr gearbeitet. Dann soll der Radwegstreifen fertiggestellt werden und Radwegtrenner aus Kunststoff bekommen.
Auch Anrainer können teilweise nur erschwert oder gar nicht zu ihren Objekten zufahren. Die Stadt bittet darum, die notwendigen Zu- und Abfahrten entsprechend zu berücksichtigen.
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