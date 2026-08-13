„Ob ich wieder schmerzfrei werde, weiß ich nicht“

Die Schuhe nach zwei Kreuzbandrissen an den Nagel zu hängen, sei indes nie Thema gewesen. „Es gab Personen in meinem Umfeld, die gesagt haben, dass ich das mit dem Fußball lassen soll. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass das nie eine Option war“, schmunzelte der Kicker, der mit Bramberg am Dienstag Schwarzach mit 3:0 bog, am Samstag zum Topspiel nach Puch reist. „Wir haben eine willige Truppe, die immer auf dem Gas steht. Wir sind richtig motiviert in dieser Saison.“