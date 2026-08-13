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Heimkehrer Schnöll

Wals-Grünau scheut sich nach Sieg vor keinem Klub

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.08.2026 10:00
Christian Schnöll (li.) ist nach einem Jahr wieder zurück bei Wals-Grünau.
Christian Schnöll (li.) ist nach einem Jahr wieder zurück bei Wals-Grünau.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland
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Jetzt ist er wieder so richtig „daheim“ angekommen: Christian Schnöll schoss seine Wals-Grünauer im Nordliga-Hit gegen Grödig am Dienstag spät in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg. Damit spielen die Grünauer in der Tabelle mit sieben Punkten ganz oben mit. „Ich glaube, dass wenige damit gerechnet haben – auch, wenn erst drei Spiele gespielt sind“, jubelte Schnöll. Der Offensivspieler kam im Sommer wieder zu seinem Herzensklub zurück, nachdem er ein Jahr in Siezenheim gekickt hatte. „Das Jahr dort war sehr schön, eine geile Truppe“, will er die Zeit dort nicht missen. Doch bei Wals-Grünau verbrachte er fast sein ganzes Fußballerleben.

Schnöll und Wals-Grünau sind sehr selbstbewusst
Mit Ex-Trainer Christoph Knaus passte es dann sportlich gesehen jedoch nicht mehr. „Er hat nicht so auf mich gesetzt und ich wollte aber spielen“, erklärte Schnöll. Mit Bernhard Huber-Rieder steht jetzt ein neuer Coach an der Seitenlinie und damit war der Weg für die Rückkehr wieder frei. „Ich bin froh, dass ich wieder da bin!“ Damit ist er bereit, mit den Grünauern die Liga aufzumischen.

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Das Selbstbewusstsein ist groß: „Wir wollen jedes gewinnen und auch im Cup (Grünau ist Titelverteidiger, Anm.) wieder weit kommen.“ Die Flachgauer scheuen sich also vor keinem. Samstag (16.30) wartet mit den LASK Amateuren ein weiterer Gradmesser. „Du musst alles reinhauen, dann kannst du jeden schlagen“, weiß Schnöll.

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