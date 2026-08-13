Wals-Grünau scheut sich nach Sieg vor keinem Klub

Jetzt ist er wieder so richtig „daheim“ angekommen: Christian Schnöll schoss seine Wals-Grünauer im Nordliga-Hit gegen Grödig am Dienstag spät in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg. Damit spielen die Grünauer in der Tabelle mit sieben Punkten ganz oben mit. „Ich glaube, dass wenige damit gerechnet haben – auch, wenn erst drei Spiele gespielt sind“, jubelte Schnöll. Der Offensivspieler kam im Sommer wieder zu seinem Herzensklub zurück, nachdem er ein Jahr in Siezenheim gekickt hatte. „Das Jahr dort war sehr schön, eine geile Truppe“, will er die Zeit dort nicht missen. Doch bei Wals-Grünau verbrachte er fast sein ganzes Fußballerleben.