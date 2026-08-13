Frau wurde nach Knöchelbruch aus Klamm gerettet

Eine 36-jährige Klettersteiggeherin aus dem Bezirk Dorfgastein hat sich am Donnerstagvormittag im Kitzklettersteig am Knöchel verletzt. Nach einem Sturz musste die Österreicherin die Bergrettung alarmieren.
Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte von den Bergrettern rund 80 Meter abgeseilt. Anschließend transportierten sie die Frau mit einer Universaltrage liegend bis zum Klammende. Dort wurde sie mit dem Verdacht auf einen Knöchelbruch an das Rote Kreuz übergeben.
Für die Rauriser Bergrettung gab es in den vergangenen Tagen mehrere Einsätz. Nicht nur wegen verletzter Personen. Neben verschiedenen Einsätzen in Klammen wurden die Einsatzkräfte auch mehrfach auf den Hohen Sonnblick gerufen.
Auch am Hirschkopf wurde die Bergrettung zu einem Einsatz gerufen. Ein Vater und sein Sohn aus Deutschland setzten einen Notruf ab, nachdem sie erschöpft nicht mehr weiterkamen. Die Bergretter lotsten die beiden zunächst telefonisch weiter und stiegen ihnen gleichzeitig entgegen.
Die Bergretter mahnen: Bergnot entsteht nicht immer durch einen Unfall oder eine Verletzung. Auch Erschöpfung, fehlende Erfahrung oder die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten können einen Bergrettungseinsatz notwendig machen.
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