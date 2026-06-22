Rhomberg löscht weißen Fleck auf Erfolgslandkarte

„Ein super schönes Gefühl, einmal Staatsmeisterin zu werden“, gestand Katharina Rhomberg nach ihrem Triumph in der Comer City von Ebreichsdorf (NÖ) gegenüber dem Onlineportal eqwo.net. Bei Gluthitze hatte sich die 32-jährige Dornbirnerin, die im ehemaligen Magna Racino nicht auf ihre zwei Top-Pferde „Cuma 5“ und „Colestus Cambridge“ setzte, als eine von sieben ReiterInnen für das Finale qualifiziert.