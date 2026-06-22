Rhomberg löscht weißen Fleck auf Erfolgslandkarte

Sie gilt als die aktuell erfolgreichste österreichische Springreiterin. Auf ihrer Erfolgsliste steht neben der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024 und einer EM-Bronzemedaille seit heuer auch der Sieg bei einem Fünf-Sterne-Grand-Prix. Doch ein Triumph war der Vorarlbergerin Katharina Rhomberg bis zum vergangenen Wochenende verwehrt geblieben.
„Ein super schönes Gefühl, einmal Staatsmeisterin zu werden“, gestand Katharina Rhomberg nach ihrem Triumph in der Comer City von Ebreichsdorf (NÖ) gegenüber dem Onlineportal eqwo.net. Bei Gluthitze hatte sich die 32-jährige Dornbirnerin, die im ehemaligen Magna Racino nicht auf ihre zwei Top-Pferde „Cuma 5“ und „Colestus Cambridge“ setzte, als eine von sieben ReiterInnen für das Finale qualifiziert.
Sieg vor Routinier Domaingo
Auf ihrer neunjährigen Westfalen-Stute „Cassina 95“ war Rhomberg als Führende in den letzten Umlauf gegangen. Dort musste das Duo zwar einen Abwurf hinnehmen, das reichte in der Endabrechnung aber dennoch für den Sieg vor dem Wiener Routinier Jörg Domaingo auf „Falcon d‘Elle“ und der Salzburgerin Antonia Weixelbraun auf „Chaloubet 3“.
„Ich bin ohne Erwartungen nach Ebreichsdorf gekommen, da ich ein Nachwuchspferd mithabe“, verriet die 32-jährige Dornbirnerin. „Und Cassina ist echt jeden Tag besser geworden und ist in einer super Form.“
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