Bei Übergriffen hieß es nur: „Der X ist halt so!“

Eine krumme Gurke, dazu pinke Eier drapiert, weiße Schokolade oben drauf: Klingt harmlos, das Foto (liegt der „Krone“ vor) zeigt aber ganz deutlich, dass mit dem obszönen Gemüse-Penis alle Grenzen des guten Geschmacks überschritten wurden – doch beim Land Kärnten dürfte niemand etwas an derartigen Aufmerksamkeiten durch einen 47-jährigen Lehrlingsbeauftragten gegenüber weiblichen Untergebenen gefunden haben.