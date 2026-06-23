Bei Übergriffen hieß es nur: „Der X ist halt so!“

Die Anklage gegen zwei Beamte bringt auch das Land Kärnten unter Druck: Denn die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage um eine sexuell belästigte Jugendliche mit dem Arbeitsklima hart ins Gericht – nicht nur die Lehrlingsbeauftragte soll die Hilfe verweigert haben!
Eine krumme Gurke, dazu pinke Eier drapiert, weiße Schokolade oben drauf: Klingt harmlos, das Foto (liegt der „Krone“ vor) zeigt aber ganz deutlich, dass mit dem obszönen Gemüse-Penis alle Grenzen des guten Geschmacks überschritten wurden – doch beim Land Kärnten dürfte niemand etwas an derartigen Aufmerksamkeiten durch einen 47-jährigen Lehrlingsbeauftragten gegenüber weiblichen Untergebenen gefunden haben.
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