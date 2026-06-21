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Gegner in Topform

Joel Schwärzler erwischt hartes Los für Wimbledon

Tennis
21.06.2026 18:25
Joel Schwärzler war bislang einmal in Wimbledon dabei: 2023 scheiterte er im Junioren-Bewerb ...
Joel Schwärzler war bislang einmal in Wimbledon dabei: 2023 scheiterte er im Junioren-Bewerb aber in Runde eins.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Am Sonntagnachmittag wurden die Auftaktspiele für die am Dienstag startende Wimbledon-Quali ausgelost. Aus rot-weiß-roter Sicht verfolgten Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler die Ziehung besonders gespannt.

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Auf den 20-jährigen Joel Schwärzler, in der Weltrangliste aktuell als 174. klassiert, wartet mit dem Australier Chris O’Connell (ATP-123) ein Gegner in absoluter Topform: Erst wenigen Stunden vor der Auslosung sicherte er sich den Titel beim ATP-Challenger in Nottingham dank eines 7:6 (3), 7:6 (6)-Finalerfolgs über den Finnen Otto Virtanen. Für den 32-Jährigen, der es im Jahr 2023 in Wimbledon bis in die dritte Runde geschafft und in diesem Jahr bis auf Rang 53 des ATP-Rankings klettern konnte, war es bereits der insgesamt siebente Titel auf der Challenger-Tour.

Rodionov mit Selbstvertrauen
Jurij Rodionov (ATP-Nr. 152) präsentierte sich zuletzt in starker Rasen-Form und musste sich beim Challenger in Dublin (Irl) erst im Finale dem Briten Henry Searle mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben. In Roehampton, wo die Wimbledon-Quali gespielt wird, trifft der Niederösterreicher zum Auftakt erstmals auf Oliver Crawford (Eng/ATP-Nr. 238). 

Lukas Neumayer will sich an Dusan Lajovic revanchieren.
Lukas Neumayer will sich an Dusan Lajovic revanchieren.(Bild: GEPA)

Final-Revanche möglich
Bereits ein Duell gab es zwischen dem dritten Österreicher in der Wimbledon-Quali und seinem Auftaktgegner. Der Salzburger Lukas Neumayer (ATP-Nr. 165) verlor sein bislang einziges Kräftemessen mit dem Serben Dusan Lajovic (ATP-Nr. 139). Im August 2025 musste sich der 23-Jährige im Finale des ATP-Challengers von Cordenons (It) mit 2:6 und 6:7 (3) geschlagen geben.

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