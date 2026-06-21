Joel Schwärzler erwischt hartes Los für Wimbledon

Auf den 20-jährigen Joel Schwärzler, in der Weltrangliste aktuell als 174. klassiert, wartet mit dem Australier Chris O’Connell (ATP-123) ein Gegner in absoluter Topform: Erst wenigen Stunden vor der Auslosung sicherte er sich den Titel beim ATP-Challenger in Nottingham dank eines 7:6 (3), 7:6 (6)-Finalerfolgs über den Finnen Otto Virtanen. Für den 32-Jährigen, der es im Jahr 2023 in Wimbledon bis in die dritte Runde geschafft und in diesem Jahr bis auf Rang 53 des ATP-Rankings klettern konnte, war es bereits der insgesamt siebente Titel auf der Challenger-Tour.