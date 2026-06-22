Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!

In den Klassen der Volksschule Eßlinger Hauptstraße 97 im 22. Bezirk schmoren Kinder seit fast einem Jahr. Temperaturdaten, die der „Krone“ vorliegen, belegen es schwarz auf weiß. Die Behörden wussten es – und taten wenig bis nichts. Seit September 2025 schlagen Eltern Alarm. Damals im Herbst maß die Lehrerin 37 Grad. Die Räume im neuen Schultrakt haben Fenster nur auf einer Seite – Querlüftung ist nicht möglich.