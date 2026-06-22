Wingsuit-Springer in Hohenems schwer verletzt

Ein Fallschirmspringer ist am Sonntagmittag in Hohenems (Vorarlberg) bei einem Wingsuit-Sprung schwer verletzt worden. Nach Problemen mit Haupt- und Reserveschirm stürzte der Mann auf eine Wiese und zog sich dabei schwerste Blessuren zu. Er wurde vom Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.
Der erfahrene Extremsportler wollte gegen 12.05 Uhr nach einem Formationsflug zur Landung ansetzen, als es zu einem schwerwiegenden Problem an seinem Hauptschirm kam. Nachdem sich dieser nicht ordnungsgemäß entfaltet hatte, trennte der Mann ihn ab und aktivierte das Reservesystem. Doch auch dieses versagte und öffnete sich nicht vollständig.
Mit Notarzt ins Spital
In der Folge prallte der Mann aus beträchtlicher Höhe auf eine Wiese nahe dem Grüner-Platz-Weg auf. Ersthelfer und der Rettungsdienst kümmerten sich umgehend um den Verunfallten, bevor die Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 8 die weitere Versorgung übernahm.
Der Flugsportler wurde mit schwersten Verletzungen ins LKH Feldkirch geflogen und dort nach der Stabilisierung im Schockraum umgehend operiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
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