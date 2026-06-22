Wingsuit-Springer in Hohenems schwer verletzt

Der erfahrene Extremsportler wollte gegen 12.05 Uhr nach einem Formationsflug zur Landung ansetzen, als es zu einem schwerwiegenden Problem an seinem Hauptschirm kam. Nachdem sich dieser nicht ordnungsgemäß entfaltet hatte, trennte der Mann ihn ab und aktivierte das Reservesystem. Doch auch dieses versagte und öffnete sich nicht vollständig.