Bludenzer Gastronom schlittert in die Pleite

Am Landesgericht Feldkirch ist am Montag ein Konkursverfahren über das Vermögen eines Gastronomieunternehmers aus dem Bezirk Bludenz eröffnet worden. Die Höhe der Passiva wird mit 105.000 Euro beziffert. Der betroffene Gastronom betrieb in der Region sowohl ein Café als auch ein Restaurant. Warum das Unternehmen in Schieflage geraten war, ist derzeit noch nicht bekannt.