Bludenzer Gastronom schlittert in die Pleite

Über das Vermögen eines Gastronomen aus dem Bezirk Bludenz wurde am Montag ein Konkursverfahren eröffnet. Der Betreiber eines Cafés und Restaurants hat Schulden in Höhe von 105.000 Euro angehäuft.
Am Landesgericht Feldkirch ist am Montag ein Konkursverfahren über das Vermögen eines Gastronomieunternehmers aus dem Bezirk Bludenz eröffnet worden. Die Höhe der Passiva wird mit 105.000 Euro beziffert. Der betroffene Gastronom betrieb in der Region sowohl ein Café als auch ein Restaurant. Warum das Unternehmen in Schieflage geraten war, ist derzeit noch nicht bekannt.
Vier Dienstnehmer betroffen
Zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung waren im Betrieb vier Dienstnehmer beschäftigt, darunter zwei Teilzeitkräfte. In den kommenden Tagen wird der vom Gericht bestellte Masseverwalter, der Anwalt Bernd Widerin, seine Arbeit aufnehmen und sich ein genaues Bild von der Lage machen.
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