Alkolenker (22) kracht in Gegenverkehr

Führerschein abgenommen

Der Unfall wurde durch einen automatisch ausgelösten eCall-Notruf gemeldet. Ein von der herbeigeeilten Polizeistreife bei dem 22-jährigen Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv, woraufhin ihm der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen wurde. Beide Beteiligten kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge sind jedoch ein Fall für die Schrottpresse.