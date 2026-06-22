Alkolenker (22) kracht in Gegenverkehr

In Schwarzenberg kam es am Sonntagabend zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Pkw. Glück im Unglück: Beide Fahrer blieben unverletzt, an den Autos entstand aber Totalschaden.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 18.25 Uhr auf einer Gemeindestraße. Ein 22-jähriger Mann steuerte seinen Pkw von der Parzelle „Zur Egg“ in Richtung Ortszentrum. Gleichzeitig näherte sich ein 49-jähriger Autofahrer aus der entgegengesetzten Richtung. Im Bereich einer Rechtskurve in der Parzelle „Seemoos“ kam es zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.
Führerschein abgenommen
Der Unfall wurde durch einen automatisch ausgelösten eCall-Notruf gemeldet. Ein von der herbeigeeilten Polizeistreife bei dem 22-jährigen Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv, woraufhin ihm der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen wurde. Beide Beteiligten kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge sind jedoch ein Fall für die Schrottpresse.
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