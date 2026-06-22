Mehrere Verletzte bei Brand in Vorarlberg

Mit Rauchgasvergiftung ins Spital

Der Hausbewohner sowie ein Nachbar wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Die alarmierte Feuerwehr entfernte betroffene Gegenstände, führte Nachlöscharbeiten durch und belüftete das stark verrauchte Wohnhaus. Aufgrund der massiven Rauch- und Brandschäden ist dieses bis auf Weiteres unbewohnbar.