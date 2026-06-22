Mehrere Verletzte bei Brand in Vorarlberg

Ein lauter Knall schreckte am Sonntagabend einen Hausbewohner in Schwarzach in Vorarlberg auf. Im Untergeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Der Mann und ein Helfer erlitten eine Rauchgasvergiftung. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar.
Der Bewohner hielt sich gegen 20.14 Uhr auf der Terrasse auf, als er plötzlich einen lauten Knall im Inneren des Gebäudes hörte. Er eilte ins Haus, wo bereits Flammen aus einem Büro im Untergeschoss schlugen. Gemeinsam mit herbeigeeilten Nachbarn gelang es ihm, den Brand mittels Handfeuerlöschern einzudämmen.
Mit Rauchgasvergiftung ins Spital
Der Hausbewohner sowie ein Nachbar wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Die alarmierte Feuerwehr entfernte betroffene Gegenstände, führte Nachlöscharbeiten durch und belüftete das stark verrauchte Wohnhaus. Aufgrund der massiven Rauch- und Brandschäden ist dieses bis auf Weiteres unbewohnbar.
Die genaue Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer von einem technischen Gerät beziehungsweise einem Akku ausgegangen sein. Im Einsatz standen die Feuerwehr Schwarzach mit 20 Kräften, das Rote Kreuz mit fünf Helfern sowie eine Polizeistreife.
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