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Ort geht das Waser aus

Gemeinde beobachtete „heimliche“ Poolfüllungen

Oberösterreich
23.06.2026 05:00
Das Befüllen privater Pools mit Trinkwasser löste heuer Debatten aus.
Das Befüllen privater Pools mit Trinkwasser löste heuer Debatten aus.(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Eine Gemeinde in OÖ kämpft nachhaltig mit Wassermangel, nicht nur, weil es zu wenig regnet. Der Aufruf zum koordinierten Poolfüllen verpuffte beinahe ungehört. Jetzt schaut der Bürgermeister in den Gärten genau nach und hat auch zu pragmatischer Lösung gegriffen, um jeden kostbaren Tropfen auch wirklich zu nutzen.

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„Wir brauchen wieder einmal einen starken Winter mit viel Schnee, damit sich die Grundwassersituation entspannt“ – der Sommer geht gerade einmal los, denkt man im Mühlviertel schon weit voraus. Die Grundwasserspiegel sind in ganz Oberösterreich bis auf wenige Ausnahmen sehr niedrig.

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