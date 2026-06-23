Gemeinde beobachtete „heimliche“ Poolfüllungen

Eine Gemeinde in OÖ kämpft nachhaltig mit Wassermangel, nicht nur, weil es zu wenig regnet. Der Aufruf zum koordinierten Poolfüllen verpuffte beinahe ungehört. Jetzt schaut der Bürgermeister in den Gärten genau nach und hat auch zu pragmatischer Lösung gegriffen, um jeden kostbaren Tropfen auch wirklich zu nutzen.