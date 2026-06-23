Mitarbeiteraufstand: Kündigungen zurückgezogen

Die „Krone“ hatte den Fall zuerst öffentlich gemacht: Der gebürtige Iraker Laith Makki wurde 2025 von einem Klienten mit einer Flasche in der Notschlafstelle (NOST) Innsbruck der TSD attackiert. Mit Glück endete der Angriff für ihn nicht tödlich. Aber er trug schwere Verletzungen davon – unter anderem an der Hand. „Als ich im März der Firma mitteilte, dass ich operiert werden müsse, hat man mich gekündigt“, schilderte Makki, inzwischen österreichischer Staatsbürger.