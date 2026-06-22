Tarifreform: Grüne orten „inakzeptables Chaos“

Zadra sieht grobes Missmanagement

Der grüne Klubobmann, der früher selbst Mobilitätslandesrat war, wirft seinem Nachfolger grobes Missmanagement vor. So hätte sich Bitschi bereits im Vorfeld dafür einsetzen müssen, dass die Bevölkerung über geänderte Fahrzeiten oder neue Haltestellen umfassend informiert wird: „Die Menschen zahlen höhere Preise, stehen ahnungslos an den Bahnhöfen und der Zug kommt nicht oder fährt nicht bis zur gewohnten Haltestelle. Schwarz-Blau hat wieder von oben herab und ohne Kommunikation Maßnahmen durchgeboxt, die die Menschen jetzt vor Probleme stellen“, schimpft Zadra.